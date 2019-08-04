Путин выразил соболезнования Трампу по поводу стрельбы в Техасе и Огайо

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому президенту Дональду Трампу в связи со стрельбой в штатах Техас и Огайо.

Путин направил своему коллеге телеграмму с соболезнованиями, следует из сегодняшнего сообщения на официальном сайте Кремля.

Напомним, за последние сутки в США произошло два инцидента со стрельбой, в штате Техас и в штате Огайо. Стрельба в техасском Эль-Пасо произошла накануне, около 11.00 по местному времени (20.00 мск), в универсаме Walmart. По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 20 человек и пострадали 26. Полиция задержала единственного подозреваемого — 21-летнего мужчину.

В ходе стрельбы в городе Дентон (Огайо) погибли девять человек, включая самого стрелка. Еще 16 человек получили ранения.

