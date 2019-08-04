В США второй раз за сутки произошла стрельба, погибли 10 человек

В Дейтоне (штат Огайо, США) произошла стрельба. В результате погибло около 10 человек, число пострадавших уточняется.



Инцидент произошел в баре Ned Peppers, сообщает Dayton Daily News.

Стрелок скрылся, на данный момент его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что сегодня при стрельбе в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (Техас, США) погибли по меньшей мере 20 человек. Число раненых составляет 26 человек.