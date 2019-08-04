Байкальские шаманы принесли в жертву барана для борьбы с лесными пожарами

Фото: ru.m.wikipedia.org/ Sergei Ivanovich Borisov

Шаманы из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края провели на байкальском острове Ольхон обряд с жертвоприношением. По их верованиям, этот обряд должен вызвать дождь и остановить лесные пожары в Сибири.

Ритуал включал молитвы духам и удары в бубен, а в завершении — приношение в дар богам туши барана.

«Коммерсант» пишет, что этот ритуал — не единственный, который проводили шаманы в Сибири. Как рассказал изданию руководитель религиозного центра «Вечно синее небо» Артур Цыбиков, шаманы этого центра проводили свой ритуал в конце июля, незадолго до того, как президент РФ Владимир Путин направил на тушение пожаров армию.

Напомним, что, по оценке экспертов из РАН, сибирским лесам может понадобиться до 100 лет, чтобы восстановиться после пожаров. Кроме того, недавно Счетная палата РФ назвала сумму ущерба, причиненного лесными пожарами в Сибири.