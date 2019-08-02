Ученые назвали сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук выразили мнение, что леса в Сибири после действующих пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60—100 лет.



Так, на юге Сибири сосна или лиственница может вырасти во взрослое растение за 60—70 лет.

«Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», — сказал старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов, его слова приводит сайт центра.

Ранее авиационная группировка Минобороны России помогла остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.