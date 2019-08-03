Счетная палата назвала ущерб от лесных пожаров по итогам первого полугодия

По итогам января — июня 2019 года в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров. Сумма ущерба в целом составила 2,4 млрд рублей, сообщила Счетная палата.

Среди основных причин ситуации назвали нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, а также недостаток техники и низкое качество противопожарных мероприятий.

СП в Facebook отметила, что проблема лесных пожаров требует комплексного решения.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил пересмотреть подходы к борьбе с лесными пожарами. Так, единоросс предлагает создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео- и космический мониторинг, перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства и т. д.

Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.