Правительство РФ выделило на стадион «Самара Арена» дополнительные 5,7 млрд рублей

Самарской области выделят на достройку стадиона «Самара Арена» 5,7 млрд рублей в 2019 году из федерального бюджета. Это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Таким образом, сметная стоимость строительства стадиона возрастает до 24,1 млрд рублей.

Согласно этому постановлению, ряд других регионов также получат федеральные средства на спортивные объекты, однако в меньшем объеме. Волгоградская область получит 3,23 млрд рублей, Нижний Новгород 2,6 млрд рублей и остальные стадионы чуть больше 1 млрд.

Напомним, что стадион в Самаре к Чемпионату мира по футболу-2018 возводило ПСО «Казань», выступившая генподрядчиком. Она привлекла к стройке основным субподрядчиком близкую ей СК «Татдорстрой», которая с октября прошлого года проходит процедуру банкротства. При этом в ходе процесса возникли разногласия — вводился ли официально стадион в эксплуатацию. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

