Радий Хабиров опубликовал фото со своим новым питомцем

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографию со своим новым питомцем — собакой по имени Ланселот.

«Это Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка…» — написал Хабиров.

Судя по всему, Ланселот — черная немецкая овчарка. В комментариях некоторые пользователи стали делиться фотографиями своих домашних животных.

Напомним, накануне через свои страницы в социальных сетях Хабиров также объявил о сборе средств на хоспис в Уфе.