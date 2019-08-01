Аграрии Татарстана спрогнозировали рост цен на зерно — видео
В Татарстане спрогнозировали закупочную стоимость зерна, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ со ссылкой на аграриев.
Если в июле прошлого года его продавали по 7 рублей, а годом ранее и по 4,5 рубля за килограмм, то в этом году уже можно отдать за 8 и за 12.
Если слухи подтвердятся, то многие аграрии готовы уже сейчас продавать зерно из-за дождей.
При этом уполномоченный представитель Российского зернового союза РТ Вадим Беспалов заявил, что если цены и вырастут, то ненамного. Это связано с запасами, также в этом году прогнозируется рекордный урожай.
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