Аграрии Татарстана спрогнозировали рост цен на зерно — видео

В Татарстане спрогнозировали закупочную стоимость зерна, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ со ссылкой на аграриев.

Если в июле прошлого года его продавали по 7 рублей, а годом ранее и по 4,5 рубля за килограмм, то в этом году уже можно отдать за 8 и за 12.

Если слухи подтвердятся, то многие аграрии готовы уже сейчас продавать зерно из-за дождей.

При этом уполномоченный представитель Российского зернового союза РТ Вадим Беспалов заявил, что если цены и вырастут, то ненамного. Это связано с запасами, также в этом году прогнозируется рекордный урожай.

Ранее в Татарстане пересеяли все погибшие площади озимых культур.