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В контактном зоопарке Челябинска убили половину животных

03:39, 04.08.2019
В контактном зоопарке Челябинска убили половину животных
Фото: gorsad74.ru

Ночью на территории контактного зоопарка «Райский уголок» в городском саду им. Пушкина в Челябинске неизвестные убили половину содержащихся там животных и птиц. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

О случившемся сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию также подтвердили представители контактного зоопарка. По его словам, мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.

Представитель зоопарка рассказал, что непосредственно у животных нет охраны, она есть только в самом парке. Он добавил, что раны животным, вероятно, нанесли ножом.

Напомним, в конце 2018 года в Госдуме предлагали создать «зоополицию», которая бы занималась контролем над соблюдением прав животных.

Происшествия
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