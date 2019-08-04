В контактном зоопарке Челябинска убили половину животных

Ночью на территории контактного зоопарка «Райский уголок» в городском саду им. Пушкина в Челябинске неизвестные убили половину содержащихся там животных и птиц. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.



О случившемся сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию также подтвердили представители контактного зоопарка. По его словам, мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.



Представитель зоопарка рассказал, что непосредственно у животных нет охраны, она есть только в самом парке. Он добавил, что раны животным, вероятно, нанесли ножом.



Напомним, в конце 2018 года в Госдуме предлагали создать «зоополицию», которая бы занималась контролем над соблюдением прав животных.

