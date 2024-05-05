В Казани произошел сильный пожар на улице Светлой

Сегодня в Казани на улице Светлой произошел сильный пожар. Возгорание произошло на строительной площадке транспортной развязки. Пожарные работают по первому номеру вызова. На месте происшествия задействованы две пожарные машины. Пострадавших нет.

На месте происшествия горит внутренняя часть трубы, отделанной пластиком. Труба не является газовой.

Ранее в одном из жилых кварталов Уфы загорелся частный дом. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседний дом и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

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