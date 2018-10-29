В Госдуме РФ предложили создать «зоополицию»

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в структуре МВД или Россельхознадзора «зоополицию».

В ее ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечением жестокого обращения с ними, сказано в письме депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По мнению парламентария, наличие «зоополиции» будет оказывать превентивное воздействие на возможных правонарушителей, передает «РИА Новости».



Власов также сообщил, что направил вице-премьеру Алексею Гордееву предложение о создании в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору похожего подразделения.



В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство увеличен с 2 до 5 лет.

