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В Госдуме РФ предложили создать «зоополицию»

08:59, 29.10.2018
В Госдуме РФ предложили создать «зоополицию»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в структуре МВД или Россельхознадзора «зоополицию».

В ее ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечением жестокого обращения с ними, сказано в письме депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По мнению парламентария, наличие «зоополиции» будет оказывать превентивное воздействие на возможных правонарушителей, передает «РИА Новости».

Власов также сообщил, что направил вице-премьеру Алексею Гордееву предложение о создании в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору похожего подразделения.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство увеличен с 2 до 5 лет.

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