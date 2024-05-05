В Казани за 4 мая произошло 89 ДТП

За 4 мая 2024 года в Казани произошло 89 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них закончилось столкновением с пострадавшим, ситуация возникла в результате перестроения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

Кроме того, сотрудники полиции задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и семь водителей без прав на управление транспортным средством. Также в отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступления.

Вечером 3 мая на трассе Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском районе Республики Татарстан произошло трагическое ДТП. 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi, имеющий всего лишь полугодовой стаж вождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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Разиль Самигуллин