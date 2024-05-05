Сотрудники МЧС России продолжают борьбу с последствиями паводка в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях

Сотрудники МЧС России продолжают борьбу с последствиями паводка в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Тюменской области уровень реки Ишим в городе Ишим, в районе сел Ильинка и Абатское продолжает снижаться, но в Викуловском районе вода продолжает прибывать. Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться. В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы.

В Курганской области остаются подтопленными 534 жилых дома, 6449 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог. За прошедшие сутки в трех населенных пунктах от воды освободились 57 жилых домов, 35 дачных домов и 72 приусадебных участка.

За сутки специалисты МЧС России откачали 30 тысяч кубометров воды. Оренбургская область также продолжает борьбу с паводком. За сутки освободилось от воды 192 жилых дома и 206 приусадебных участков. Однако остаются подтопленными еще 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков. Специалисты МЧС России за сутки откачали 350 тысяч кубометров воды, просушили 8 тысяч домов и продезинфицировали более 21 тысячи домов.

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Разиль Самигуллин