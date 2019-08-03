В Казани прошел одиночный пикет в поддержку протестующих в Москве

В Казани активист Роман Лоевский вышел на одиночный пикет у стен Кремля в поддержку протестующих в Москве. В руках он держал плакат с текстом «я против беспредела правительства и силовиков в Москве #допускай».

По заявлению «Лоевского, опубликованного на его странице «Вконтакте», он вышел на пикет, чтобы больше людей начали интересоваться тем, что происходит в России в плане политики, и проявляли активное участие в формировании будущего страны».

Напомним, сегодня в Москве проходит несогласованная акция протеста, вызванная отказом в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму. На акции уже начались первые задержания.

Предыдущая акция, связанная с выборами в Мосгордуму, прошла неделей ранее. На этой акции задержали более 1300 человек.