Квартальнов о победе над «Нефтяником»: «Некоторыми вещами недовольны, не хватило энергии молодых»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы над «Нефтяником» по буллитам в первом контрольном матче лета.

«Это первая наша игра в межсезонье. Какими-то вещами были недовольны. Оставили дома молодых мальчишек, не хватило их энергии. Ребята были тяжеловаты. Лучшим был первым период, потом разыграться не получилось. Сочетания будут меняться, будет входить молодежь», — передает слова Квартальнова корреспондент Sport24.

Напомним, сегодня стало известно, что «Ак Барс» завершил 2018 год с убытком в 16,2 миллиона рублей.

