«Нефтяник» уступил «Ак Барсу» по буллитам

Благотворительный матч между казанским «Ак Барсом» и альметьевским «Нефтяником» завершился со счетом 2:1. Казанцы выиграли по буллитам.

Первую шайбу забросил в ворота «Нефтяника» Данис Зарипов и только во втором периоде. Ответ от Альметьевцев в третьем периоде прислал Иванов.

За овертайм обе команды не реализовали ни одного момента. Результат буллитов — 3:2 в пользу «Ак Барса».