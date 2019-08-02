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«Нефтяник» уступил «Ак Барсу» по буллитам

20:39, 02.08.2019
«Нефтяник» уступил «Ак Барсу» по буллитам
Фото: youtube.com / скриншот

Благотворительный матч между казанским «Ак Барсом» и альметьевским «Нефтяником» завершился со счетом 2:1. Казанцы выиграли по буллитам.

Первую шайбу забросил в ворота «Нефтяника» Данис Зарипов и только во втором периоде. Ответ от Альметьевцев в третьем периоде прислал Иванов.

За овертайм обе команды не реализовали ни одного момента. Результат буллитов — 3:2 в пользу «Ак Барса».

СпортХоккей Татарстан
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