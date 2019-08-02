Минсельхоз РФ высказался о необходимости паспортизации пасек и создания реестра пчеловодов

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов высказался о необходимости паспортизировать пасеки и создать реестр пчеловодов.

«Драматизировать ситуацию нет смысла — массовой гибели нет. Однако сложившаяся ситуация показала необходимость проведения паспортизации пасек и создания реестра пчеловодов каждого региона с их фактическим размещением. Это поможет аграриям проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса», — предложил чиновник в ходе видеоконференции о текущей ситуации по пчеловодству в регионах, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

«Федеральный научный центр пчеловодства» назвал несколько причин, которые могли вызвать массовую гибель пчел в России. Среди них: быстрое развитие вредителей из-за раннего наступления весны и нарушение гигиенических требований в содержании и хранении пестицидов и агрохимикатов.

На основании информации, полученной от регионов страны, Минсельхоз РФ отмечает, что в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества. Всего в России 3,09 млн пчелосемей.

Ранее сообщалось, что Союз пчеловодов связал массовую гибель пчел в России с чрезмерно активной борьбой с борщевиком.