Союз пчеловодов сообщил о связи борьбы с борщевиком с гибелью пчел

Одной из причин массовой гибели пчел в России могло выступить бесконтрольное использование гербицидов из-за чрезмерно активной борьбы с борщевиком — растением, которое полезно для пчел из-за медоносной функции.

Об этом рассказал президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

— Борьба с борщевиком тоже приводит к гибели пчел — из-за опрыскивания этого растения гербицидами как одного из способов борьбы с ним. Дело в том, что борщевик — это медонос, его очень любят пчелы, — цитирует Бутова «РИА Новости».

Напомним, ранее Минсельхоз назвал количество погибших в России пчел.