Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения в Амурской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от себя лично перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения в Приамурье. Эти средства будут распределены между монастырями, приходами и социально незащищенными гражданами.

«Его Святейшество неустанно молится у святынь Первопрестольного града», — сообщает официальный сайт главы РПЦ. Также сообщается, что Благовещенская епархия сформировала комиссию для организации помощи пострадавшим от наводнения монастырям, подворьям, а также социально незащищенным жителям региона.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком в бассейне рек Зеи и Селемджи. Наводнение затронуло 17 районов региона. Подтопило 463 частных дома и 962 подворья, разрушены 212 участков автодорог общей протяженностью 230 километров.

Напомним, в день памяти преподобного Серафима Саровского, после торжественного богослужения в Свято-Троицком Дивеевском монастыре, патриарх Кирилл учил верующих выходить из трудных ситуаций.

