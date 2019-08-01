Патриарх Кирилл научил выходить из трудных ситуаций

Патриарх Кирилл обратился с речью к паломникам в день памяти преподобного Серафима Саровского после торжественного богослужения в Свято-Троицком Дивеевском монастыре. Он рассказал собравшимся, как нужно выходить из трудных ситуаций.

Он попросил паломников «научиться терпению», чтобы стать хотя бы немного похожими на преподобного Серафима, передает «РИА Новости». Этот святой известен именно аскетичным образом жизни.

«Давайте начнем с того, что научимся терпеть друг друга, не раздражаться на слова, которые нас раздражают, не обижаться на неловкие поступки, даже уметь прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам что-то неприятное или даже опасное; давайте попытаемся хотя бы минимально отобразить то великое состояние души, которое явил нам преподобный Серафим» — заявил предстоятель Русской православной церкви

Напомним, недавно РПЦ разъясняла, как должен жить священник.

