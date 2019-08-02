Казань вошла в топ-5 городов РФ для мужского отдыха

Казань заняла третье место в рейтинге городов России для отдыха летом в чисто мужской компании.

Первые два места в списке заняли Санкт-Петербург и Краснодар, четвертое и пятое — Петрозаводск и Бахчисарай, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В среднем мужчины останавливаются в столице Татарстана на 1,7 ночи. Стоимость проживания в сутки составляет 1 830 рублей.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок (брони) гостей-мужчин на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа.

Ранее Казань попала в десятку лучших городов России для путешествий на летние выходные.