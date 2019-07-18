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Казань попала в десятку лучших городов России для путешествий на летние выходные

07:27, 18.07.2019
Казань попала в десятку лучших городов России для путешествий на летние выходные
Фото: realnoevremya.ru

Самым популярным российским городом для путешествий на выходные летом является Санкт-Петербург. Об этом говорят результаты опроса аналитического агентства «ТурСтат».

Согласно исследованию, за Северную столицу отдали свои голоса 33% респондентов. Далее следует Сочи (18%). Москва замыкает тройку с показателем в 12%.

Казань оказалась в рейтинге на седьмом месте (5%), уступив Калининграду (10%), Великому Новгороду (8%) и Нижнему Новгороду (7%).

Напомним, ранее Казань оказалась в пятерке лучших городов России для летних пешеходных прогулок.

Общество Татарстан
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