Казань попала в десятку лучших городов России для путешествий на летние выходные
Самым популярным российским городом для путешествий на выходные летом является Санкт-Петербург. Об этом говорят результаты опроса аналитического агентства «ТурСтат».
Согласно исследованию, за Северную столицу отдали свои голоса 33% респондентов. Далее следует Сочи (18%). Москва замыкает тройку с показателем в 12%.
Казань оказалась в рейтинге на седьмом месте (5%), уступив Калининграду (10%), Великому Новгороду (8%) и Нижнему Новгороду (7%).
Напомним, ранее Казань оказалась в пятерке лучших городов России для летних пешеходных прогулок.Общество Татарстан
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