США введут пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд

С 1 сентября США введут пошлины в 10% на товары из Китая, которые оцениваются в $300 млрд.

«Мы думали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания», — сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Он отметил, что недавно Китай согласился купить большое количество сельскохозяйственной продукции в США, но не сделал этого.

Ранее японская корпорация Sony предупредила о возможном повышении цен на приставки PlayStation. Такое развитие событий возможно при продолжении торговой войны США и Китая.