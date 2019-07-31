Sony может поднять цены на PlayStation из-за торговых войн США и Китая

Японская корпорация Sony предупредила о возможном повышении цен на приставки PlayStation. Такое развитие событий возможно при продолжении торговой войны США и Китая.

«Мы полагаем, о чем и уведомили правительство США, что увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», — приводит The Wall Street Jounal слова финансового директора Sony Хироки Тотоки.

Он добавил, что повышение тарифов не сильно сказалось на компании и руководство не определилось с тем как противостоять их росту. Но среди вариантов есть и решение возложить часть расходов на потребителя.

Ранее Sony объявила, что планирует представить видеоприставку следующего поколения уже к 2020 году. Новая модель, как полагают разработчики, будет изначально включать несколько более дорогих технологий, которые повысят ее цену даже без тарифов, которые Соединенные Штаты вводят в отношении китайских товаров.