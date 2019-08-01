Евросоюз предложил России и Украине заключить новый контракт на транзит газа

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года.

Переговоры должны пройти 16 сентября, но это не окончательная дата, так как на Украине сначала должно быть сформировано новое правительство. По данным ТАСС, ЕК предложит заключить 10-летний контракт на транзит.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» предупредила, что в начале 2020 года могут возникнуть перебои с поставками российского газа. Проблемы могут продлиться около трех месяцев.



Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.