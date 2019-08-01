Роскомнадзор пригрозил британским СМИ крупными штрафами

Роскомнадзор предложил внести поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей, в частности в Великобритании.

По словам главы ведомства Александра Жарова, поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom оштрафовать канал Russia Today, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, сообщает «Интерфакс».

«Будут подготовлены поправки в закон «О СМИ» в части регулирования деятельности иностранных средств массовой информации. Они будут предусматривать крупные миллионные штрафы для иностранных СМИ», — отметил Жаров.

По его словам, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие 10 дней.

Целью поправок в Роскомнадзоре назвали «приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ», работающие в России.

Ранее было известно, что Роскомнадзор нашел в материалах BBC присутствие идеологии террористических организаций.

