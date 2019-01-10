Роскомнадзор нашел в материалах BBC присутствие идеологии террористических организаций

Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах BBC материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций.

«В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста аль-Багдади (лидера запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»). Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

C 14 по 31 января Роскомнадзор проверит телеканал BBC World News на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.

Также 9 января компании был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Срок предоставления сведений — 16 января 2019 года.

Ранее Роскомнадзор в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении правил вещания телеканалом RT начал проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете. В ведомстве уточнили, что проверка проводится «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. В ответ в BBC заявили, что соблюдают нормы законодательства России при предоставлении информации своей аудитории.