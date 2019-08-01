Казань вошла в число лидеров среди городов по разнице цен на квартиры и частные дома

Аналитики изучили, в каких городах можно купить загородный дом на деньги от продажи квартиры. Казань вошла в число лидеров рейтинга, как город со значительной разницей цен на эти виды недвижимости.

В столице Татарстана стоимость 1-комнатной квартиры превосходит цены на дома до 75 кв. м на 1,8 млн рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru. В этой категории Казань уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Только в 10 городах на деньги от продажи двухкомнатной квартиры можно купить дом площадью от 75 до 150 кв. м. В этой категории Казань тоже входит в топ-5 городов. Разница составляет почти 455 тыс. рублей.

Дом площадью более 150 кв. м на деньги от продажи «трешки» можно только в трех городах страны. Это Москва (разница в цене 6 636 350 рублей), Сургут (230 208 рублей) и Санкт-Петербург (164 546 рублей).

Напомним, что Альметьевск и Казань вошли в топ-20 городов России с максимальными темпами роста цен на вторичном рынке жилья в июне 2019 года. Любопытно, что в Альметьевске недвижимость дорожала заметно быстрее, чем в столице Татарстана.