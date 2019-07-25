Альметьевск обошел Казань по темпам роста цен на вторичное жилье в июне 2019 года

Альметьевск и Казань вошли в топ-20 городов России с максимальными темпами роста цен на вторичном рынке жилья в июне 2019 года. При этом в Альметьевске цены на «вторичку» росли быстрее, чем в столице Татарстана.

Согласно исследованию «Росбанк Дом», которое опирается на данные Domofond.ru, Альметьевск занял седьмое место в России по темпам роста цен на вторичное жилье. В прошлом месяце стоимость 1 кв. м. такой недвижимости составляла 49697 рублей (+16,8% к июню 2018 года).

Казань в топ-20 городов России с максимальными темпами роста цен на вторичное жилье заняла 11-е место. В июне стоимость 1 кв. м. в столице Татарстана составляла 82720 рублей (+16,0%).

Отметим, что лидерами списка оказались Нерюнгри (+31%), Усть-Илимск (+29,4%), Владивосток (+20,7%), Выборг (+18,7%) и Братск (17,5%). При этом в рейтинг попали 8 городов Московской области.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в число регионов России с дорогими для своего населения квартирами на вторичном рынке жилья.

