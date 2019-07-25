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Экономика

В России средний размер микрозайма физлицам упал до 10,3 тысячи рублей

16:43, 25.07.2019
В России средний размер микрозайма физлицам упал до 10,3 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

По итогам первого квартала 2019 года средний размер микрозайма физическим лицам сократился до 10,3 тысячи рублей.

В IV квартале прошлого года этот показатель составлял 10,8 тысячи рублей. Такие данные предоставлены в аналитическом материале Банка России, посвященном ключевым показателям микрофинансовых институтов. В ЦБ также обратили внимание, что средний размер микрозайма юрлицам и индивидуальным предпринимателям вырос с 1,03 млн до 1,1 млн рублей соответственно по сравнению со значением за IV квартал 2018 года.

Количество заключенных договоров в сегменте микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, наоборот, снизилось на 25%.

Напомним, ранее Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.

ЭкономикаОбщество
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