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Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию из-за урожая

08:08, 14.05.2019
Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию из-за урожая
Фото: pixabay.com

Министерство экономического развития России прогнозирует, что в августе настанет дефляция в связи с урожаем.

В ведомстве уточняют, что темп дефляции составит примерно 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем. Снижение цен на товары и услуги будет обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции, пишут «Известия».

Уточняется, что летом в России ожидается хороший урожай.

Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП.

Справка

Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным инфляции.

ОбществоПромышленностьАгропром
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