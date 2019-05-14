Минэкономразвития РФ прогнозирует дефляцию из-за урожая
Министерство экономического развития России прогнозирует, что в августе настанет дефляция в связи с урожаем.
В ведомстве уточняют, что темп дефляции составит примерно 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем. Снижение цен на товары и услуги будет обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции, пишут «Известия».
Уточняется, что летом в России ожидается хороший урожай.
Напомним, ранее Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП.
Справка
Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным инфляции.
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