Алтайский депутат предложила тушить сибирские леса с помощью бомб

Алтайский депутат Евгения Боровикова предложила тушить пожар в сибирских лесах с помощь бомб, при взрыве которых активно поглощается кислород и подавляются очаги горения. В поддержку своих слов чиновница привела в пример опыт других стран. Пост об этом она опубликовала в «Фейсбуке».

«При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!» — пишет Боровикова.

Депутат отметила, что с помощью таких мер были потушены лесные пожары в Швеции и Китае.

Напомним, что в Красноярском крае и Иркутской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Частично этот режим введен и в Бурятии.