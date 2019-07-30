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Происшествия

Алтайский депутат предложила тушить сибирские леса с помощью бомб

17:15, 30.07.2019
Алтайский депутат предложила тушить сибирские леса с помощью бомб
Фото: pixabay.com

Алтайский депутат Евгения Боровикова предложила тушить пожар в сибирских лесах с помощь бомб, при взрыве которых активно поглощается кислород и подавляются очаги горения. В поддержку своих слов чиновница привела в пример опыт других стран. Пост об этом она опубликовала в «Фейсбуке».

«При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!» — пишет Боровикова.

Депутат отметила, что с помощью таких мер были потушены лесные пожары в Швеции и Китае.

Напомним, что в Красноярском крае и Иркутской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Частично этот режим введен и в Бурятии.

ПроисшествияОбщество
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