Выручка «Казаньоргсинтеза» превысила 40 млрд рублей за первое полугодие
ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 6 месяцев 2019 года. Выручка предприятия по состоянию на 1 июля 2019 года составила 40,2 млрд рублей. Уровень этого показателя вырос на 3% относительно прошлогоднего на ту же отчетную дату.
Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» составила 7,9 млрд рублей. Относительно высоких показателей прошлого года она оказалась ниже на 21%. Такой уровень чистой прибыли по итогам первого полугодия был прогнозируемым в условиях сложившейся конъюнктуры рынка полиэтилена.
В этих условиях ПАО «Казаньоргсинтез» пошло на увеличение физического объема производства продукции, что помогло не только сохранить, но и нарастить выручку.
Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в Группу компаний ТАИФ). Производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции — полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты. Объем годового производства — 1,7 миллиона тонн. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира.
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