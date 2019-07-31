Выручка «Казаньоргсинтеза» превысила 40 млрд рублей за первое полугодие

Фото: Владимир Туник

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 6 месяцев 2019 года. Выручка предприятия по состоянию на 1 июля 2019 года составила 40,2 млрд рублей. Уровень этого показателя вырос на 3% относительно прошлогоднего на ту же отчетную дату.

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» составила 7,9 млрд рублей. Относительно высоких показателей прошлого года она оказалась ниже на 21%. Такой уровень чистой прибыли по итогам первого полугодия был прогнозируемым в условиях сложившейся конъюнктуры рынка полиэтилена.

В этих условиях ПАО «Казаньоргсинтез» пошло на увеличение физического объема производства продукции, что помогло не только сохранить, но и нарастить выручку.