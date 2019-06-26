Новости происшествий

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт в людном месте

10:35, 26.06.2019

ФСБ заявляет, что в Саратове предотвращен теракт в людном месте, который готовился членом ИГ (организация запрещена на территории России).

В центре общественных связей ФСБ РФ отмечают, что гражданин РФ купил средства поражения и компоненты, чтобы изготовить самодельные взрывные устройства. Мужчина организовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ в гараже. Известно, что он дал присягу главарям террористических структур и действовал по их указанию. В ФСБ подчеркивают, что «при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений», сообщает «РИА Новости».

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров