Сегодня более 200 семей получат ключи от квартир в уфимском долгострое

Сегодня более 200 семей получат ключи от квартир в уфимском долгострое — «Миловском парке», сообщает врио главы Башкирии Радий Хабиров в своем «Инстаграме».

«А всего — после того, как мы начали проводить стройчасы, квартиры, наконец, получили 565 семей, еще недавно обманутых дольщиков. В этом направлении появилась последовательность и системность», — пишет врио главы региона.

Однако он отметил, что недостроенных квартир осталось около 7 с половиной тысяч, а в реестре жильцов, ожидающих свои квартиры, находятся 2900 человек.

Ранее сообщалось, что СК РФ по Башкирии предъявил фактическому руководителю «Килстройинвеста» Дмитрию Комлеву обвинение в хищении денег дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере более 2 млрд рублей.