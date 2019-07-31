Сегодня более 200 семей получат ключи от квартир в уфимском долгострое
Сегодня более 200 семей получат ключи от квартир в уфимском долгострое — «Миловском парке», сообщает врио главы Башкирии Радий Хабиров в своем «Инстаграме».
«А всего — после того, как мы начали проводить стройчасы, квартиры, наконец, получили 565 семей, еще недавно обманутых дольщиков. В этом направлении появилась последовательность и системность», — пишет врио главы региона.
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Сегодня еще более 200 семей в Миловском парке получат долгожданные ключи от квартир. А всего — после того, как мы начали проводить стройчасы, квартиры, наконец, получили 565 семей, ещё недавно обманутых дольщиков. В этом направлении появилась последовательность и системность. Но работы еще много. В реестре остаётся около 2900 заявителей, но в целом — «зависших» квартир около 7 с половиной тысяч. За этими цифрами — судьбы конкретных людей, несправедливо лишённых права распоряжаться собственным жильём. Мы будем делать максимум возможного до тех пор, пока в республике не исчезнет само словосочетание «обманутый дольщик».
Однако он отметил, что недостроенных квартир осталось около 7 с половиной тысяч, а в реестре жильцов, ожидающих свои квартиры, находятся 2900 человек.
Ранее сообщалось, что СК РФ по Башкирии предъявил фактическому руководителю «Килстройинвеста» Дмитрию Комлеву обвинение в хищении денег дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере более 2 млрд рублей.Недвижимость Башкортостан
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