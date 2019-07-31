В Башкирии бойцовская собака искусала четырехлетнюю девочку

В башкирском городе Стерлитамак полицейские проверяют факт нападения бойцовской собаки на ребенка.

Об этом сообщает «РИА Новости». В соцсетях появилась информация, что накануне на четырехлетнюю девочку напал стаффордширский терьер, который был без поводка и намордника. При этом его хозяин был пьян. Ребенка с рваными ранами доставили в больницу, родители обратились в полицию.

В МВД Башкирии подтвердили, что сейчас полицейские устанавливают степень тяжести травм. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак, разработанный МВД.

