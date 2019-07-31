«Дебиторку» «Царицынского бугра» на 22 млн рублей выставили на торги за 159 тысяч

Конкурсный управляющий ООО «Царицынский бугор» объявил о проведении торгов по продаже части имущества. С молотка пойдут права требования к трем компаниям на 22,55,3 млн рублей. Начальная цена лота составит 158,7 тысячи рублей.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре кредиторов, эта сумма включает в себя дебиторскую задолженность ООО «ФОН-Ривьера», ООО «Инертдобыча» и ООО «Строитель».

Кроме того, объявлены торги по продаже тепловых сетей на улице Фучика. Они оцениваются в 4 млн рублей.

Напомним, что «Царицынский бугор» является еще одним долевым недостроем ФОНа. Для его завершения дольщики решили спасти объект, создав ЖСК. На его достройку требовалось 146 млн рублей. Часть суммы они планировали получить с продажи нежилых помещений и свободного участка.

Имущество «Царицынского бугра» оценивали в 420 млн рублей.