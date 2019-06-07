Новости недвижимости

11:32 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Рыночная стоимость имущества «Царицынского бугра» на ул. Ю. Фучика превысила 400 млн рублей

11:21, 07.06.2019
Рыночная стоимость имущества «Царицынского бугра» на ул. Ю. Фучика превысила 400 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Царицынский бугор» опубликовал отчет оценочной стоимости имущества. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Общая стоимость имущества должника составила 419 млн 294 тысячи рублей. Из них на долю в праве на недостроенный жилой дом (степень готовности 80%) приходится 351 млн 631 тысяча рублей. На долю в праве на недостроенную подземную автостоянку (степень готовности 70%) — 30 млн 567 тысяч рублей. Земельный участок на ул. Ю. Фучика, площадь которого превышает 10 тысяч кв. метров, на котором размещены названные объекты недвижимости, оценили в 37 млн 96 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на достройку «Царицынского бугра» могут пустить свободную землю в том же комплексе.

НедвижимостьЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров