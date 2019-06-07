Рыночная стоимость имущества «Царицынского бугра» на ул. Ю. Фучика превысила 400 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Царицынский бугор» опубликовал отчет оценочной стоимости имущества. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Общая стоимость имущества должника составила 419 млн 294 тысячи рублей. Из них на долю в праве на недостроенный жилой дом (степень готовности 80%) приходится 351 млн 631 тысяча рублей. На долю в праве на недостроенную подземную автостоянку (степень готовности 70%) — 30 млн 567 тысяч рублей. Земельный участок на ул. Ю. Фучика, площадь которого превышает 10 тысяч кв. метров, на котором размещены названные объекты недвижимости, оценили в 37 млн 96 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на достройку «Царицынского бугра» могут пустить свободную землю в том же комплексе.

