Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

Верховный суд РФ разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД. В частности, за умышленно загрязненные госномера автолюбителей предлагается лишать водительских прав.

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей. Также возможно применять такое наказание, как лишение прав.

Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста, пишет «Коммерсант». В противном случае должен применяться только штраф в размере 500 рублей.

А вот за установку ксеноновых фар лишать прав не будут. Максимальным наказанием за это нарушение Верховный суд считает штраф в 500 рублей.

Также ВС разъяснил, что водители не обязаны уступать дорогу машинам, двигающимся по обочине. То же касается движения во встречном направлении по односторонней дороге и выезде на красный.