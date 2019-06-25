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Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

14:52, 25.06.2019
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд РФ разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД. В частности, за умышленно загрязненные госномера автолюбителей предлагается лишать водительских прав.

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей. Также возможно применять такое наказание, как лишение прав.

Для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий автомобилиста, пишет «Коммерсант». В противном случае должен применяться только штраф в размере 500 рублей.

А вот за установку ксеноновых фар лишать прав не будут. Максимальным наказанием за это нарушение Верховный суд считает штраф в 500 рублей.

Также ВС разъяснил, что водители не обязаны уступать дорогу машинам, двигающимся по обочине. То же касается движения во встречном направлении по односторонней дороге и выезде на красный.

Общество
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