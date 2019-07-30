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В Казани 12 долевых домов перевели на эскроу-счета

20:12, 30.07.2019
В Казани 12 долевых домов перевели на эскроу-счета
Фото: Ринат Назметдинов

На данный момент застройщики заключили с банками договоры на проектное финансирование (эскроу-счета) по 12 объектам долевого строительства в Казани. Об этом стало известно на совещании с застройщиками.

На эскроу-счета также могут перейти еще 25 объектов, однако строительство некоторых из них планируется продолжить по старой схеме, по договорам долевого участия, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В целом на 1 июля в Казани с привлечением средств дольщиков строится 118 объектов общей площадью 2,2 млн кв. м (30 264 квартиры). Строительство 90 из них продолжится по прежним правилам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане почти 150 домов будут достраивать без эскроу-счетов.

Недвижимость Татарстан
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