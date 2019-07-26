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Власти Башкирии призвали ввести контроль за химикатами из Китая после гибели пчел

14:15, 26.07.2019
Власти Башкирии призвали ввести контроль за химикатами из Китая после гибели пчел
Фото: pixabay.com

Председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал ввести контроль за химикатами из Китая, которые могли стать причиной массовой гибели пчел.

«Массовая гибель пчел наблюдается во многих регионах страны, в том числе в Башкортостане. Основная проблема — дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия», — написал Толкачев на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Центральной части России, на Юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане в последнее время фиксируют массовую гибель пчел.

В Россельхознадзоре заявили, что причиной этого является бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.

ОбществоВласть Башкортостан
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