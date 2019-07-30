Полиция Челнов опровергла сообщения о хулиганах-вымогателях

В Челнинском управлении МВД опровергли сообщения из соцсетей о хулиганах, вымогающих у горожан деньги на улицах. Полиция подчеркивает, что пока не поступало ни одного заявления.

«Как показывает практика, чаще всего горожане теряют деньги и сотовые телефоны, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует слова представителя МВД «Челнинские известия».

Напомним, накануне в Казани 19-летняя девушка, станцевавшая на крышах автомобилей, сама явилась в отделение полиции. Нарушение произошло в одном из дворов на улице Адоратского, а видео быстро распространилось по соцсетям.