Станцевавшая на крышах автомобилей в Казани девушка явилась в полицию

Девушка, устроившая танцы на крышах автомобилей в одном из дворов в Казани, по своей воле явилась в полицию. Такое решение она приняла после того, как видео с танцами распространилось по соцсетям.

Как следует из сообщения пресс-службы УВД по Казани, видеозапись сделали сегодня утром. В полицию с утра обратился мужчина, который рассказал следующее: вечером он припарковал в одном из дворов по улице Адоратского свой автомобиль «Киа Оптима», а утром обнаружил на нем повреждения.

Правоохранительным органам удалось установить личность танцевавшей девушки, уже были приняты меры по установлению ее местонахождения, однако 19-летняя девушка явилась в полицию сама.

В настоящее время по этому происшествию проводится проверка. По факту повреждения автомобиля назначена экспертиза.

Напомним, год назад 20-летняя блогерша станцевала на фоне мечети «Кул-Шариф». Видео подверглось жесткой критике со стороны мусульман. Подробнее — в материале «Реального времени».