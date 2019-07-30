Татарстан и Башкирия в лидерах среди наиболее кредитно активных регионов

Татарстан стал лидером среди регионов по темпам роста среднего размера ипотечного кредита. Башкирия же показала самый быстрый рост объемов кредитования.

За год в Татарстане размер ипотеки вырос на 15%, как и в Москве, сообщает Business FM со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объемы кредитования в Башкирии подскочили сразу на 19%. При этом республика входит и в топ-то их размерам. Лидируют Москва и Московская область, на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, а замыкает тройку Краснодарский край. Также в список самых активных вошли Свердловская область, Татарстан, Ростовская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область.

Ранее Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров и по количеству невыездных должников.