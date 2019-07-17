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Татарстан и Башкортостан вошли в число регионов с наибольшим числом невыездных должников

21:58, 17.07.2019
Татарстан и Башкортостан вошли в число регионов с наибольшим числом невыездных должников
Фото: fssprus.ru

В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников. При этом наибольшее количество невыездных должников отмечено в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане.

Кроме того, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, много невыездных должников проживает в Краснодарском и Красноярском краях, а также Ростовской области.

По данным на 1 июля 2019 года в России насчитывалось более 3,4 млн невыездных должников, в том числе свыше 524 тысяч — в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что больше всего долгов по кредитам, взыскиваемых приставами, приходится на жителей Приволжского федерального округа (ПФО). К примеру, жители Татарстана накопили 190 тысяч долгов по кредитам и займам на 30 млрд рублей.

АналитикаОбщество БашкортостанТатарстан
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