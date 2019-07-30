Специалисты назвали основные причины сокращения инвестиций в России

Прибыль российских компаний за пять месяцев 2019 года выросла на 25%, но инвестиции продолжают стагнировать. Эксперты считают основной причиной остановку государственных вложений.

Данные Росстата показывают рост прибыли и чистого финансового результата компаний. Однако инвестиции не растут, пишет «Коммерсант».

В исследовании ЦМАКП говорится, что, кроме остановки активной фазы госинвестиций, причиной стало отсутствие привлекательных проектов и механизмов перераспределения ресурсов в их пользу.

Еще одним фактором может быть огосударствление экономики: для госкомпаний вложения в непрофильные активы ограничены, снятие же этих ограничений лишь дополнительно увеличит долю государства в экономике.