Новости аналитики

07:33 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Специалисты назвали основные причины сокращения инвестиций в России

06:26, 30.07.2019

Прибыль российских компаний за пять месяцев 2019 года выросла на 25%, но инвестиции продолжают стагнировать. Эксперты считают основной причиной остановку государственных вложений.

Данные Росстата показывают рост прибыли и чистого финансового результата компаний. Однако инвестиции не растут, пишет «Коммерсант».

В исследовании ЦМАКП говорится, что, кроме остановки активной фазы госинвестиций, причиной стало отсутствие привлекательных проектов и механизмов перераспределения ресурсов в их пользу.

Еще одним фактором может быть огосударствление экономики: для госкомпаний вложения в непрофильные активы ограничены, снятие же этих ограничений лишь дополнительно увеличит долю государства в экономике.

АналитикаЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров