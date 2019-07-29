«На поступок толкнула любовь к певице»: в Москве фанат разбил Mercedes Земфиры

Поклонника Земфиры подозревают в том, что он разбил Mercedes певицы для привлечения к себе внимания.

Ему грозит реальное уголовное наказание. Если будет возбуждено дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», то он может получить штраф до 40 тысяч рублей. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, сообщает «РЕН ТВ». Сообщается, что 35-летнего Глеба подозревают в том, что он разбил два передних стекла автомобиля, который был припаркован во дворе одного из домов на Фрунзенской набережной.

Мужчину, который работает грузчиком, задержали. На допросе он признался, что на такой поступок его толкнула любовь к певице. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что игравший в уфимском переходе с Земфирой музыкант продает ее первую демозапись за 7 млн рублей.