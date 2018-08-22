Игравший в уфимском переходе с Земфирой музыкант продает ее первую демо-запись за 7 млн рублей

Выходец из Уфы, утверждающий, что в 1993 году он играл с Земфирой в переходе у Центрального рынка столицы Башкирии, продает демо-запись ее песен. Он оценил аудиоксссету в 7 млн рублей.

Изначально запись оценивалась в 3,5 млн рублей, однако после выхода сюжета об этой кассете на телевидении, владелец поднял цену вдвое, пишет «Медиакорсеть».

В комментарии к объявлению автор утверждает, что на кассете записаны три первые песни Земфиры «-140», «Снег» и «Девочка-скандал». Якобы именно этот вариант певица послала продюсеру Леониду Бурлакову в 1998 году.

Владелец утверждает, что решил продать кассету из-за своего нового проекта.

«Цель продажи — нужны деньги для очень интересной музыкально-театральной постановки на сцене одного из самых популярных московских театров», — написал он в объявлении.

Напомним, что в июле Земфира сделала резонансное заявление о молодых исполнительницах Гречке и Монеточке. Осудив внешность одной и голос другой певица надолго вернула к себе внимание прессы и общественности.