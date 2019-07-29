В Татарстане стартовала реконструкция участка трассы М-7

В Татарстане началась реконструкция участка трассы М-7 «Волга» — от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе. Работы будут проведены на участке от 735+204 км до 753+400 км.

Общая стоимость объекта составляет более 5 млрд рублей до 2022 года. В этом году собирается выполнить работы на 538 млн рублей.

Так, будут построены три новых путепровода (736+089 км, 750+241 км, 750+352 км) и реконструированы стоящие рядом. Еще построят 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На реконстуированном участке установят 10 км линий электроосвещения, 37,5 км ограждений, 394 дорожных знака и 13 автобусных остановок.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что строительство трассы Москва — Казань целесообразнее реконструкции М-7 «Волга».