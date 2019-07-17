Минтранс РФ: строительство трассы Москва — Казань целесообразнее реконструкции М-7 «Волга»

Заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов высказался по поводу выбора между строительством новой платной дороги Москва — Казань и ремонтом существующей трассы М-7 «Волга».

По его словам, в ведомстве уже «давно ответили на данный вопрос», сделав все расчеты и показатели, оценив влияние на валовые региональные продукты и другие факторы.

«Реконструкция М-7, когда мы сделали сравнение, по деньгам будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги. Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд [рублей] частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем», — цитирует ТАСС Алафинова.

Он также отметил, что трасса Москва — Казань как минимум 20 лет будет обслуживаться за счет поступлений платно, подчеркнув, что новая дорога — это безопасность и при этом новая скорость.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что трасса М-7 содержит участки, которые нуждаются в реконструкции. Такие выводы он сделал после того, как лично проехал по дороге из Москвы в Тольятти.